imago images / Steinach Bild: imago images / Steinach

So 08.09.2019 | 10:44 | Medienmagazin

- "Propaganda, die Macht der Lüge" auf ARTE

Der europäische Kulturkanal widmet sich in seinem Programm bis zum 10. September 2019 dem Phänomen der Propaganda in allen Lebensbereichen - und das von der Steinzeit über die Zeit des Nationalsozialismus bis in die unmittelbare Gegenwart. Außerdem: Transnationale Netzwerke: Konferenz zu Desinformation in Mittel- und Osteuropa. Und: "Chez Krömer" - das neue Interviewformat mit Kurt Krömer.