Bild: dpa

So 11.08.2019 | 10:44 | Medienmagazin

- Wohin steuert der Springer-Konzern?

Springer-Aktionäre überlassen 27,8 Prozent des Kapitals dem US-amerikanischen Finanzinvestor KKR, so lautet das offizielle Auszählungsergebnis eines sogenannten "freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots". Ein wichtiger Schritt scheint in dieser neuen Ausrichtung des Springer-Konzerns absehbar zu sein. In dieser Spezialausgabe des Medienmagazins diskutieren Daniel Bouhs und Jörg Wagner mit dem US-amerikanischen Journalisten Andrew Curry, der von seinen Recherchen im Inneren der Axel Springer SE erzählen wird.