imago/epd/Jens/Schulze Bild: imago/epd/Jens/Schulze

So 28.07.2019 | 10:44 | Medienmagazin

- Hass im Netz

"Monitor"-Moderator Georg Restle erhält nach einem AfD-kritischen Kommentar Morddrohungen. Der WDR erstattet Anzeige +++ Initiative "no-hate-speech.de" +++ Was hilft gegen Hass im Netz? +++ UNIT - Journalistennetzwerk für LGBT-Themen in Osteuropa will Journalisten und Journalistinnen in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion unterstützen.