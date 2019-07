rbb/Jörg Wagner Bild: rbb/Jörg Wagner

So 14.07.2019 | 10:44 | Medienmagazin

- Scholzplatz mit neuer Antennen-Konstruktion

In dieser Woche hat der rbb am traditionsreichen Senderstandort Scholzplatz ein neues dab+-Antennensystem in Betrieb genommen. Durch die spezielle breitbandige Abstimmung der Konstruktion auf die UHF-Kanäle 5 bis 12 und durch eine leichte Drehung der gerichteten Antennen konnte der Wirkungsgrad deutlich verbessert werden. Außerdem wurde die Signalzuführung komplett erneuert. Damit ist die dab+Versorgung im Umland im Radius von ca. 50 km, sowie der Indoor-Empfang wesentlich verbessert worden.