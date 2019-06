imago images/Future Image Bild: imago images/Future Image

So 30.06.2019 | 10:44 | Medienmagazin

- Ausgeblendet – Wie Frauen in Film und Fernsehen verschwinden

Elizabeth Prommer und Christine Linke haben eine Studie veröffentlicht, in der es um die Repräsentanz von Frauen in Film und Fernsehen geht. Fazit: Sie kommen nicht in den Rollen und in der Vielfalt vor, die sie im echten Leben einnehmen. Woran liegt das? An den Produzierenden hinter der Kamera, also den Kreativen der Film- und Fernsehbranche? Es zeigt sich, eine wichtige Rolle spielt, welches Geschlecht in Regie, Redaktion, Produktion und Buch überwiegt. Weitere Themen: Vorstellung von neuen Medienbücher, Interview mit Daniel Schulz, dem Theodor-Wolff-Preisträger 2019, über die neue Schwierigkeit, Reportagen zu schreiben.