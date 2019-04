Benjamin Jenak Bild: Benjamin Jenak

14.04.2019

- Frauen in Medien und Politik

Wie kann Gleichstellung hergestellt werden? Das ist eines der Themen von femMit - einer "Konferenz für mehr Frauen in Medien und Politik", die erstmals in Leipzig tagt. Denn wer eine Führungsposition in den Medien einnimmt, entscheidet darüber mit, unter welchem Blickwinkel über Männer und Frauen berichtet wird. Und in den Chefetagen von Rundfunk und Presse haben immer noch Männer häufiger das Sagen.