- Social Media: Verhältnis zwischen Journalismus und Politik

Das Internet hat das Verhältnis zwischen klassischen Medien und ihrem Publikum komplett verändert. Aber auch Politiker transportieren ihre Botschaften zunehmend über soziale Medien direkt zum Publikum - ungefiltert durch eine kritische Berichterstattung. Seit einiger Zeit gibt es den Trend zum Konzept des Newsrooms, mit dem Parteien und Ministerien teilweise sogar Journalismus simulieren.

Weitere Themen:

Die Urheberrechtsreform ist beschlossen - was passiert jetzt? Und die Radioquotenmessung in der Schweiz. Ausgewählte Personen registrieren mittels einer Radiouhr, die über ein Mikrofon "zuhört", welche Audioquelle genutzt wird. Bei der Systemumstellung 2001 zu dieser Methode "Radiocontrol" kam es zu Einbrüchen in den Quoten.