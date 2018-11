- Das Ende einer Ära: Die "Lindenstraße" wird abgesetzt

Es ist ein Schock für viele Serienfans: Die altehrwürdige "Lindenstraße" wird 2020 eingestellt. Warum - das fragen wir WDR-Fernsehdirketor Jörg Schönenborn. Außerdem blicken wir zurück auf die ARD-Themenwoche "Gerechtigkeit" und fragen: Wie fair sind eigentlich die Arbeitsbedingungen der Journalisten selber?

Die ARD-Serie "Lindenstraße" wird 2020 eingestellt. WDR-Fernsehdirketor Jörg Schönenborn erklärt die Hintergründe.

In der ARD-Themenwoche "Gerechtigkeit" haben die Journalisten darüber berichtet, wie fair es in unserer Gesellschaft zugeht. Doch wie sieht es eigentlich unter den Berichterstattern aus? Immer mehr Journalisten in Deutschland sind nicht bei Sendern oder Verlagen angestellt, sondern arbeiten frei und nehmen Zusatzjobs an.

Der Österreichische Rundfunk, ORF, steht möglicherweise vor gravierenden Veränderungen. Der Redakteursrat alarmierte jetzt die Öffentlichkeit.