- Schreiben, was ist? Reicht das?

In der Wendezeit waren die DDR-Medien gut beraten, Öffentlichkeit herzustellen, den Dialog zu organisieren, Runde Tische im Fernsehen zu übertragen. Heute, da Kundgebungen und Demonstrationen zu Konfliktlagen werden und darüber diskutiert wird, ob die Polizei ausreichend Präsenz zeigt, stellt sich die Frage erneut, welche Rolle Medien spielen sollten. Diskursiv? Kontemplativ, beobachtend? Dazu äußert sich der Kommunikationsforscher Michael Haller im Interview. Weitere Themen im Medienmagazin sind: Forderung nach mehr Diversität in den Redaktionen, die Technik-Trends der IFA 2018 und 60 Jahre Abendschau.

In der Wendezeit waren die DDR-Medien gut beraten, Öffentlichkeit herzustellen, den Dialog zu organisieren, Runde Tische im Fernsehen zu übertragen. Heute, da Kundgebungen und Demonstrationen zu Konfliktlagen werden und darüber diskutiert wird, ob die Polizei ausreichend stark Präsenz zeigt, stellt sich die Frage erneut, welche Rolle Medien spielen sollten. Diskursiv? Kontemplativ, beobachtend? Telefoninterview mit Prof. Dr. Michael Haller, Kommunikations-/Medienwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Journalismus-Forschung, Leiter des Europäischen Instituts für Journalismus- und Kommunikationsforschung (EIJK), Leipzig



Weg von den Klischees! - mehr Diversität in den Redaktionen

Deutschland hat sich verändert – hin zu einer multikulturellen, diversen Gesellschaft, deren Bürger zu einem Fünftel ausländische Wurzeln haben. Auch andere Minderheiten, wie Menschen mit Behinderungen, Homosexuelle und Transsexuelle fordern zunehmend ein, dass sie gehört werden und auch in den Medien auftauchen. Doch passiert das noch immer zu wenig – Redaktionen sind weitgehend homogen besetzt, und das hat, so sagen Medienkritiker und Forscher, Auswirkungen auf die Berichterstattung. Wenn über Minderheiten berichtet wird, geschieht dies oft negativ oder in problematisierender Weise. Doch wie kann man das ändern? Dazu hören Sie ein Studiogespräch mit O-Tönen von:

* Daniel Bax, Redakteur der "taz"

* Judyta Smykowski, Journalistin, Referentin beim Verein "Leidmedien"

* Prof. Dr. Stephan Weichert, Medienforscher an der Hamburger Media School

* Sven Gössmann, Chefredakteur der Deutschen Presse Agentur (dpa)

Autor: Michael Meyer (live)



Fernseher und Künstliche Intelligenz - die Technik-Trends der IFA 2018

Am Freitag (31.08.2018) öffnete zum 58. mal die Internationale Funkausstellung (IFA). Sie wird schon jetzt als Erfolgsgeschichte gefeiert. Die Zahl der Aussteller ist erneut gestiegen, die Messe ist überbucht. Auch wenn man den Eindruck hat, dass die so genannte weiße Ware dominiert: Noch immer spielt Consumer Electronics die Hauptrolle. Worin besteht das Erfolgsrezept der IFA? Welche Techniktrends gibt es? Was ist wirklich neu?

Studiogespräch mit O-Tönen von:

* Hans-Joachim Kamp, Aufsichtsratsvorsitzender der Gesellschaft für Consumer Electronics, GfU,

* Stefan Vollmer, Sprecher Deutsche TV-Plattform

Autorin: Vera Linß (live)



60 Jahre Abendschau - mit neuem Studio und inhaltlicher Fokussierung fit für die Zukunft