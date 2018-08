rbb Demonstration in Cottbus | Bild: rbb

So 12.08.2018 | 10:44 | Medienmagazin

Making-Of: "Wer ist das Volk? - Cottbus in Aufruhr"

Zuletzt berichtete das Medienmagazin Ende Januar 2018 über gesellschaftliche Probleme in Cottbus und Umland, über den Vertrauensverlust in Medien, Berichterstattungsfehler, Aggressivität gegenüber Journalisten, Personenschutz für Journalisten und Reaktionen bei Politik, Bevölkerung und rbb nach einer Serie von Auseinandersetzungen zwischen Einheimischen und Ausländern in Cottbus.



Rund ein halbes Jahr später hat ein rbb-Reportage-Team mit den Autorinnen Stefanie Groth und Diana Kulozik ein aktuelles Stimmungsbild in Cottbus eingefangen. Mit Ihrer Reportage "Wer ist das Volk? - Cottbus in Aufruhr" haben sie auch erlebt, wie Medien helfen können bzw. erfahren, welche Fehler Medienhäuser immer noch machen.

