- Alle reden vom Wetter. Wir auch.

Deutschland stöhnt unter der Hitze. Aber gibt es seit Monaten eine Hitzewelle, unter der besonders die Landwirte leiden? Welche gängigen Ratschläge sind dazu geeignet, die hohen Temperaturen erträglich zu machen, welche sind geradezu gefährlich? Stoff genug für ein Medienmagazin zu den Wettermythen in den Medien.



Richtig ist, dass es seit Monaten eine Dürre gibt, die mit den hohen Sommertemperaturen erst seit Mitte Juli nichts zu tun hat.



Im Kontext der hohen Sommertemperaturen sind auch viele Falschnachrichten und überholte Ratschläge hartnäckig im Umlauf: Fenster zu, Durchzug und die Mittagshitze meiden, lieber am Nachmittag ins Freie gehen. Ratschläge, die Leben kosten können. Denn gerade Durchzug verschafft den notwendigen Temperaturaustausch in Wohnungen, versorgt mit Sauerstoff. Fatal besonders für Ältere: die Hitze ist am späten Nachmittag am höchsten.



Ein weiterer Wetter-Mythos: Gewitter verschafften erleichternde Abkühlung. Meist wird es jedoch nach einem Gewitter schwül, was das Wohlbefinden eher schwächt. Warum sind dieselben Sommer-Temperaturen, die 2006 im Umfeld der Fußball-WM als Sommermärchen gefeiert worden sind, dieser Tage Vorboten der Klimakatastrophe?