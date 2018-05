Bild: imago/Kyodo News

So 20.05.2018 | 10:44 | Medienmagazin

- Facebook im Good-Will-Modus

Man werde Verantwortung übernehmen, versprach Facebook-Gründer Mark Zuckerberg kürzlich vor dem US-Kongress. Nun stellt der Social-Media-Dienst neue Gemeinschaftsstandards vor. Was ist damit gemeint? Erfüllen sie auch europäische Datenschutzstandards? Steckt mehr als PR dahinter? Fragen, die Daniel Bouhs mit Prof. Dr. Jeanette Hofmann, Forschungsdirektorin am Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft, Christian Mihr, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen und Monika Bickert, VP of Global Policy Management bei Facebook, erörtert. Weiteres Thema der Sendung sind die Qualitätsstandards in der Krisenberichterstattung.