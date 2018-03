imago/CTK Photo/Ruzicka David Bild: imago/CTK Photo/Ruzicka David

So 18.03.2018 | 10:44 | Medienmagazin

- Tschechiens Regierung unter Druck

Die mutmaßlichen Morde Ende Februar an den Investigativ-Journalisten Jan Kuciak und dessen Freundin Martina Kusnirova, die in Zusammenhang stehen können mit über Verbindungen der Regierung zur italienischen Mafia, haben in dieser Woche zum Rücktritt des Ministerpräsidenten Robert Fico geführt. Im Nachbarland Tschechien demonstrierten mehrere Tausend Menschen für Pressefreiheit. Ausgelöst wurden die Proteste durch medienfeindliche Äußerungen von Präsident Milos Zeman.