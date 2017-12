colourbox Bild: colourbox

So 10.12.2017 | 10:44 | Medienmagazin

- Die Macht der Algorithmen

Algorithmen und Automatisierung spielen in unserem Leben eine immer größere Rolle. Nun will die Polizei damit sogar Verbrechen vorhersagen. "Predicitve Policing" nennt sich die Technologie, mit der Kriminelles prognostiziert werden kann. Außerdem im "Medienmagazin": Die Bedeutung des Dokumentarfilms im öffentlich-rechlichen Fernsehen am Beispiel der CDU-Spendenaffäre. Und wir empfehlen für die Winterbibliothek das Buch: "Daten - das Öl des 21.Jahrhunderts? Nachhaltigkeit im digitalen Zeitalter" von Malte Spitz.