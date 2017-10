Bild: Prix Europa

So 15.10.2017 | 10:44 | Medienmagazin

- PRIX EUROPA: Wie glaubwürdig sind unsere Medien?

Am Samstagmittag wurden zum Start des PRIX EUROPA grundsätzliche Fragen des Journalismus diskutiert zum Themenkomplex: Wie glaubwürdig sind unsere Medien? - Außerdem im "Medienmagazin": Wie Google den Verlagen helfen will, ihre Inhalte zu monetarisieren - Die Zukunft von Print: Wie presseähnlich ist die BILD heute noch? - Zum elften Mal kürte das "medium magazin" eine Auswahl an jungen Journalistinnen und Journalisten aller Gattungen, die am 13. Oktober persönlich geehrt wurden.