Bild: dpa

So 08.10.2017 | 10:44 | Medienmagazin

- Mehr Sicherheit durch Überwachung?

Was der (digitale) Anti-Terror-Kampf wirklich bringt, darum geht es in der aktuellen Publikation des ehemaligen Bundesbeauftragten für Datenschutz, Peter Schaar. In "Trügerische Sicherheit" analysiert er, wie der liberale Rechtsstaat im Namen des Anti-Terror-Kampfes immer weiter erodiert - ohne damit mehr Sicherheit zu schaffen. Weitere Themen im "Medienmagazin": Die Arbeitsgruppe "ARD Faktenfinder" wurde über die Wahlkampfzeit hinaus verlängert. Und: Versteigerung von UKW-Antennen.