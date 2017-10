Bild: rbb

So 01.10.2017 | 10:44 | Medienmagazin

- Die "taz" rückt nach links

Die "taz" rückt nach links - mit neuem Inhalt und Layout. "Sie wird stärker auf eigene Themen setzen und mit mehr Kraft in die großen Debatten reingrätschen", verspricht die Eigenwerbung. Das Layout rückt an den linken Rand, soll wilder werden - ohne chaotisch zu sein. Zudem ist 2018 der Umzug in ein neues Redaktionsgebäude geplant - Jörg Wagner spricht darüber mit "taz"-Chefredakteur Georg Löwisch. Außerdem im "Medienmagazin": Die Strukturreform bei ARD und ZDF. Im ersten Schritt geht es vor allem darum, Kosten zu sparen - am Freitag stellten die Rundfunkanstalten den Ländern ihre Vorschläge vor. Und: Ab Oktober beginnt die öffentliche Versteigerung von UKW-Antennen, bei der Programmveranstalter und Finanzinvestoren mitbieten können.