- Verkehrsnavigation über DAB+ mit TPEG - was kann TPEG besser?

Im Medienmagazin befasst sich Jörg Wagner mit dem Digitalisierungsbericht 2017 und der Frage: Welche digitalen Medien nutzen die Deutschen? Ferner geht es um das Wachstum bei DAB+, dem dritten Übertragungsweg neben UKW und Internet. Drittes Thema ist die Verkehrsnavigtion über DAB+ - darüber spricht Jörg Wagner mit Thomas Kusche-Knežević (WDR Verkehrstelematik).



Digitalisierungsbericht 2017:

Nur noch wenige analoge Fernseh-Inseln

4,7 Prozent der bundesdeutschen Haushalte sieht noch fern über den analogen Verbreitungsweg. Beim kürzlich gestarteten neuen Standard im digitalen Antennenfernsehen DVB-T2, plant nur jeder zweite Nutzer den kostenpflichtigen HD-Empfang der kommerziellen TV-Anbieter. Rund die Hälfte nur nutzt die Möglichkeit des Internets in Verbindung mit Videoabrufen. Was sagen all diese Zahlen

Interview mit Regina Deck, Director TNS Infratest Media Research



Wachstum bei DAB+ setzt sich fort

Rund 11 Millionen Personen über 14 Jahre haben Zugang zu einem DAB+-Radiogerät, so die neueste Zahl der Marktforschung (Kantar TNS). Damit ist dieser Nutzerkreis um 1,4 Millionen Personen angestiegen. DAB+ hat sich damit vor Kabel und Satellit platziert und ist dritter Übertragungsweg neben UKW und Internet. Auch der Interessenverband der Privatfunker VPRT bekennt sich wieder zu DAB+ - Ergebnisse einer Präsentation während der IFA, die diese Woche zu Ende ging.



Regelbetrieb: Verkehrsnavigation über DAB+ mit TPEG

Vor 20 Jahren im Medienmagazin schon als DAB-Pilotprojekt zur IFA 1997 vorgestellt, ist nun der Zusatzdienst der Verkehrsnavigation via DAB+ als TPEG während der IFA 2017 in den Regelbetrieb gegangen. Doch was kann TPEG besser als normale Navigationssysteme, die über Mobilfunk verbunden sind?

Darüber spricht Jörg Wagner mit Thomas Kusche-Knežević, WDR Verkehrstelematik