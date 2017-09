Collage Martin Schulz und Angela Merkel | Bild: Nietfeld/Kappeler/dpa

- TV-Duell: "Erpressung" oder "geübte Praxis"?

Haben sich die Fernsehverantwortlichen für das TV-Duell am 3. September die Bedingungen aus dem Kanzleramt diktieren lassen? Der ehemalige ZDF-Chefredakteur Nikolaus Brender hat es im Nachrichtenmagazin “Der Spiegel” noch drastischer formuliert. Kanzlerin Angela Merkel habe das TV-Duell durch massiven Druck ihrer Vertrauten zu einem reinen Kanzlerformat gemacht. Die Einigung sei unter Erpressung durch das Kanzleramt zustande gekommen. Die Sender und die Bundeskanzlerin weisen diese Einschätzung zurück. Aber wie viel Absprache steckt im TV-Kanzler-Duell? Weitere Themen im "Medienmagazin": Wie sieht die Bilanz der Großen Koalition in der Netzpolitik aus? - Wohin will der rbb mit neuem Programm und Image?