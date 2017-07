Bild: colourbox

So 30.07.2017 | 10:44 | Medienmagazin

- #EUPressefreiheitscheck: Griechenland

Mächtige, die Medien in ihrem Sinn zu steuern versuchen, gegängelte und gedemütigte Reporter - sie gibt es nicht nur in fernen Weltgegenden, sondern auch mitten in Europa. Wie frei die Presse in Europa ist, wollten die beiden Journalisten Daniel Bouhs von ZAPP und Jörg Wagner vom "Medienmagazin" von Radioeins (rbb) herausfinden. Sie sprachen Journalisten in fünf Ländern der EU, die die Organisation Reporter ohne Grenzen in ihrem aktuellen internationalen Pressefreiheits-Ranking innerhalb der Europäischen Union weit hinten listet. Nach Polen, Ungarn und Bulgarien haben die beiden auch Griechenland für den Pressefreiheits-Check besucht.