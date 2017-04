So 30.04.2017 | 10:44 | Medienmagazin

- KZ-Dokus aus der Luft

Mit Drohnen-Videos wollte der BILD-Chefreporter Hannes Ravic das System der Mordfabriken der Nazis aus der Vogelperspektive zeigen. Er dokumentierte acht Gedenkstätten ehemaliger Konzentrationslager in Deutschland und Polen aus der Luft. Weitere Themen im "Medienmagazin": Haben US-Regionalzeitungen mit ihrer Konzentration auf das Digital-Geschäft unnötig Geld versenkt? Was wird mit dem staatlich unterstützten Rundfunk in den USA? Deutsche Zeitschriften-Verleger vertrauen auf den wachsenden Digitalmarkt.