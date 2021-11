ZB Bild: ZB

Sa 13.11.2021 | 10:23 | Landespolitik

- Berlin und Brandenburg führen 2G-Modell ein

Eintritt nur für geimpft oder genesen - ab nächster Woche gilt dies in vielen Bereichen in Berlin und Brandenburg. Eine andere Entscheidung fällte das Bundesverwaltungsgericht in dieser Woche: Es kippte zu großen Teilen eine Praxis im bezirklichen Vorkaufsrecht von Immobilien. Von Birgit Raddatz