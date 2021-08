dpa Bild: dpa

Sa 28.08.2021 | 10:23 | Landespolitik

- BerlinTrend: Die SPD prescht vor

In der neuen Umfrage zur Abgeordnetenhauswahl zieht die SPD vorbei an CDU und Grünen, letzte hingegen stürzen ab. Gleichzeitig verhakt sich die rot-rot-grüne Koalition kurz vor der Wahl bei einem zentralen Projekt, der "Verkehrswende". Und in Brandenburg kommt ein Hilferuf aus dem chronisch unterbesetzten Gesundheitsministerium. Von Thorsten Gabriel