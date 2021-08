dpa-Zentralbild Bild: dpa-Zentralbild

Sa 21.08.2021 | 10:23 | Landespolitik

- Zwischen Weltgeschehen und Wahlkampf

Manchmal ist das Weltgeschehen weit weg, aber in dieser Woche haben die Ereignisse in dem fast 5.000 Kilometern entfernten Afghanistan auch die Menschen in Berlin und Brandenburg erschüttert. Unterdessen läuft der Wahlkampf um das Berliner Abgeordnetenhaus weiter. Von Sabine Müller