Kampf um die Spitze: CDU vs. Grüne

Drei Monate vor den Berliner Wahlen geht der Wahlkampf in die heiße Phase. Welche Themen die wichtigsten sind und wie die Berliner die Parteien dabei einschätzen, zeigt der aktuelle BerlinTrend. Von Christoph Reinhardt

Die weiteren Themen im landespolitischen Rückblick: der Lehrermangel an den Berliner Schulen, die Ausschreitungen in der Rigaer Straße, der Kampf gegen Antisemitismus in Brandenburg und der deutsch-polnische Eklat im Potsdamer Landtag.