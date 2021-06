imago images/Martin Müller Bild: imago images/Martin Müller

Sa 05.06.2021 | 10:23 | Landespolitik

- Entspannung der Corona-Lage

In der Region wird’s lockerer: Keine Testpflicht mehr in der Außengastronomie, Hotels öffnen ab 11. Juni und größere Kulturveranstaltungen werden möglich. Doch Betrugsfälle bei Teststellen und Unsicherheiten über die Zukunft der Impfzentren in Brandenburg überschatten die Freude über sinkende Inzidenzzahlen. Von Birgit Raddatz