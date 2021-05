dpa Bild: dpa

Sa 29.05.2021 | 10:23 | Landespolitik

- Bildung in Corona-Zeiten - darf's ein bisschen mehr sein?

Trotz sinkender Inzidenzen wird in der Landespolitik heftig um Lockerungen in der Corona-Pandemie gestritten. Während Brandenburg die Schulen wieder in den Normalbetrieb schickt, kämpft die Berliner Koalition um jeden Präsenztag. Auch die vorsichtigen Öffnungspläne der Hochschulen gefallen nicht allen. Von Christoph Reinhardt