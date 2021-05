IMAGO / snapshot Bild: IMAGO / snapshot

Sa 08.05.2021 | 10:23 | Landespolitik

- Die Impfkampagne in der Region holpert noch

Das Impfen gegen Corona schreitet in der Region voran – allerdings immer noch nicht reibungslos. In den Berliner Impfzentren droht ein Engpass bei den Zweitimpfungen mit AstraZeneca und in Brandenburg sind selbst die Dosen für Erstimpfungen knapp. Von Birgit Raddatz