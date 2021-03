dpa Bild: dpa

Sa 06.03.2021 | 10:24 | Landespolitik

- Lockdown – verlängert, entschärft

Berlin und Brandenburg setzen die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz um – mit Lockdown-Verlängerung und stufenweisen Lockerungen. So werden in Berlin etwa alle Grundschüler in die Schulen gerufen. Und: In beiden Ländern empört sich die AfD über den Verfassungsschutz und hofft auf die Gerichte. Von Jan Menzel