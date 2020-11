picture alliance/APA/picturedesk.com Bild: picture alliance/APA/picturedesk.com

Sa 07.11.2020 | 10:24 | Landespolitik

- Anschlag in Wien: Was tun gegen den Islamismus?

Nach dem Terroranschlag in Wien diskutierte die Politik auch in der Region darüber, wie der Islamismus hierzulande bekämpft werden kann und soll. Die Corona-Pandemie war jedoch auch in dieser Woche das vorherrschende landespolitische Thema - und setzt die Politik zunehmend unter Druck, berichtet Ute Schuhmacher.