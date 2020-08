- Streit um Demo gegen Corona-Politik in Berlin

Nach dem Verbot der großen Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Berlin sind Tausende neue Demonstrationen angemeldet worden. Stephan Kelm, stellvertretender Landesvorsitzender der GdP Berlin, sagt, die Einsatzkräfte sind mit großen Einsätzen erfahren.

In Berlin wurden geplante Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen verboten. Die Begründung: Man rechne erneut mit Verstößen gegen den Infektionsschutz. Dafür wurden unterschiedliche Grundrechte miteinander abgewogen, so Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD).

GegnerInnen der Corona-Maßnahmen wollten am Samstag erneut protestieren: Das Verbot der Demonstration geht mit einem Eil-Antrag vor Gericht. Michael Ballweg, Veranstalter und Kopf der Initiative "Querdenken 711", setzt weiterhin auf Abstandsregelungen und sagt zu, von der Bühne auf die Maskenpflicht hinzuweisen.

Die geplante Demonstration in Berlin gegen die staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen wurde mit Verweis auf den Infektionsschutz untersagt. Für Georg Pazderski, Fraktionschef der AfD in Berlin, ist das Verbot ein Eingriff in die Grundrechte. Seiner Ansicht nach werde es keinen Bestand vor einem Gericht haben.