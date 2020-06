imago images/Martin Müller Bild: imago images/Martin Müller

Sa 13.06.2020 | 10:24 | Landespolitik

- Zurück zur Schule und Kita - weitere Lockerungen in Sicht

In Berlin und Brandenburg werden in vielen Bereichen die strengen Corona-Auflagen zurückgefahren. So sollen die Kitas noch vor den Sommerfreien mit dem Regelbetrieb starten, in den Schulen geht es nach den Ferien wieder los. Und: Öffi-Flatrate oder Zwangsticket? In Berlin erhitzt ein neues Finanzierungsmodell für den ÖPNV die Gemüter.