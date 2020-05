Bild: dpa

Sa 02.05.2020 | 10:24 | Landespolitik

- "Die geballte Unvernunft" - 1.Mai in Corona-Zeiten

Mit dem Ersten Mai haben Demonstranten wie Polizei in Berlin viel Übung. In diesem Jahr ist trotzdem alles anders, denn die Corona-Pandemie und der Infektionsschutz stehen über allem. Es war ein außergewöhnlicher 1. Mai in diesem Jahr 2020. Wie der Tag der Arbeit in Corona-Zeiten ablief, fasst Jan Menzel zusammen.