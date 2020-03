Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa Bild: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

- Berlin und Brandenburg im Ausnahmezustand

In Berlin und Brandenburg steigt die Zahl der Corona-Infizierten und der Druck auf die Landesregierungen wächst, gewappnet zu sein für eine Zuspitzung der Lage. Berlins Regierende Bürgermeister Michael Müller dankte in einer Regierungserklärung nicht zuletzt den vielen, die sich in der Krise solidarisch zeigen.