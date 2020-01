imago images/Christian Mang Bild: imago images/Christian Mang

Sa 25.01.2020 | 10:24 | Landespolitik

- Showdown um den Mietendeckel

Am 30. Januar soll das Gesetz im Abgeordnetenhaus endgültig beschlossen werden. In der letzten Beratungsrunde im Fachausschuss nahm die Koalition allerdings noch deutliche Veränderungen vor - und die Opposition kündigte eine Klage an.