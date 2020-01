imago images/Carsten Thesing Bild: imago images/Carsten Thesing

- Teures Plaster - Kollatz kritisiert Wohnungskauf in der Karl-Marx-Allee

In Berlin nimmt der Siemens-Campus Gestalt an, in Brandenburg bekommt Tesla das Grundstück für seine Fabrik für gut 40 Millionen. Alles schön in den Ländern? Nicht ganz: Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz räumt ein, dass die Wohnungen in der Karl-Marx-Allee zu teuer gekauft wurden.