dpa-Zentralbild Bild: dpa-Zentralbild

Sa 26.10.2019 | 10:24 | Landespolitik

- Rot-schwarz-grüne Koalition in Brandenburg

Ein großer Seufzer der Erleichterung war in dieser Woche in Brandenburg zu hören: die neue rot-schwarz-grüne Landesregierung steht. Was sich SPD, CDU und Grüne für die nächsten vier Jahre vorgenommen haben, berichtet Inforadio im landespolitischen Wochenrückblick. Außerdem geht es um den Landesparteitag der Berliner SPD. Auf dem Parteitag wird nicht nur um die Verbeamtung von Lehrern hart gerungen.

Weitere Beiträge zum Thema