imago images / Ulli Winkler Bild: imago images / Ulli Winkler

Sa 28.09.2019 | 10:24 | Landespolitik

- Ist der Berliner Mietendeckel kontraproduktiv?

Berlin ringt um günstigere Mieten für die Stadt und überlegt, den Klimanotstand auszurufen. Derweil gab es heftige Diskussionen in Brandenburg, als sich der neue Landtag konstituierte. Auch wegen der Eröffnungsrede von Alterspräsidentin Marianne Spring-Räumschüssel von der AfD. Weitere Themen der Sendung: die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, CDU und Grünen in Brandenburg sowie die Debatte über Lehrerverbeamtung in Berlin.