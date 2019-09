imago images / Jens Schicke Bild: imago images / Jens Schicke

Sa 07.09.2019 | 10:24 | Landespolitik

- Brandenburg: Sondierungsgespräche ohne Senftleben

Eine Woche nach der Landtagswahl in Brandenburg ist klar: Die Sondierungsgespräche werden ohne den bisherigen CDU-Chef Ingo Senftleben stattfinden - denn der hat für kommenden Dienstag seinen Rücktritt angekündigt. Die Regierungsbildung in der Mark dürft nicht einfach werden. Und in Berlin arbeiten Senat und rot-rot-grüne Koalition gerade weiter an dem Gesetz für den bundesweit ersten Mietendeckel.