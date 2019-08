imago images/Christian Spicker Bild: imago images/Christian Spicker

Sa 10.08.2019

- Berlin droht Schulplatzmangel

In zwei Jahren fehlen in Berlin rund 25.000 Schulplätze. Das ergibt sich aus Berechnungen der Bildungsverwaltung. Die SPD-Bildungsministerin Sandra Scheeres gerät massiv unter Druck.

Weitere Themen sind der Schulstart in Brandenburg und die Fortschritte auf der Flughafen-Baustelle BER in Schönefeld. Dort haben die entscheidenden technischen Prüfungen begonnen.