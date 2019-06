imago images / photothek Bild: imago images / photothek

Sa 08.06.2019 | 10:24 | Landespolitik

- Mietendeckel für Berlin

Der Berliner Senat will einen Mietendeckel in der Hauptstadt einführen. Fünf Jahre lang sollen die Mieten in Berlin nicht mehr steigen dürfen. Wenn alles nach Plan läuft, soll der Mietsteigerungsstopp im Januar in Kraft treten. Weitere Themen des Wochenrückblicks: Reaktionen und Folgen des Rücktritts von Andrea Nahles, Dieselfahrverbote in Berlin verzögern sich, sowie der NSU-Untersuchungsausschuss in Brandenburg.