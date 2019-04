imago/photothek Bild: imago/photothek

Sa 27.04.2019 | 10:24 | Landespolitik

- Bundesgeld für Berliner Kitas: Wohin mit den Millionen?

Das neue Kita-Gesetz von Bundesfamilienministerin Giffey ist ein warmer Regen für die Kindergärten in Deutschland. Aber wofür will Berlin das Geld in Schulen und Kitas konkret ausgegeben? Außerdem begleitet Inforadio-Reporter Jan Menzel den Berliner SPD-Fraktionsvorsitzenden Raed Saleh nach London, wo er schauen will, was man von dortigen Schulen in Brennpunktvierteln lernen kann. Weitere Themen: Die Brandenburger AfD rüstet sich für den Landtagswahlkampf. Und: Die neue Berliner Integrationsbeauftragte Katarina Niewiedzial im Porträt.