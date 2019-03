Monika Grütters bei einer Konferenz im November 2018 | Bild: imago/EIBNER/Uwe Koch

Sa 30.03.2019 | 10:24 | Landespolitik

- CDU-Chefin Monika Grütters zieht sich zurück

Eine muntere Woche war das landespolitisch: In Brandenburg wird der SPD-Spitzenkandidat für die Europawahl beim Lügen erwischt, in Berlin will CDU-Landeschefin Grütters nicht mehr Parteichefin sein. Und dann verhaken sich die Verhandler beim BVG-Tarifkonflikt, weshalb am Montag den ganzen Tag gestreikt wird bei der BVG.