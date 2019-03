imago images / 7aktuell Bild: imago images / 7aktuell

Sa 16.03.2019 | 10:24 | Landespolitik

- Streik in Berlin, Abstimmung in Potsdam

Am 14. März folgten 1.500 BVG-Busfahrer dem Aufruf zum Warnstreik, weiter verhandeln werden soll nächste Woche. Ein Ende der Diskussion gab es in Potsdam, als Brandenburgs Regierungskoalition ihr neues Polizeigesetz am 13. März durchs Parlament brachte - gegen erheblichen Widerstand auch in der eigenen Koalition. Weitere Themen in dieser Sendung: Antisemitismus-Prävention und Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg. Ute Schuhmacher berichtet.