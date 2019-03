ZB Bild: ZB

Sa 02.03.2019 | 10:24 | Landespolitik

- Öffentlicher Dienst: Verhandlungskrimi in Potsdam

In Potsdam sind am Samstag die Tarifverhandlungen für die Angestellten der Länder fortgesetzt worden. Bis Freitagbend hatten die Arbeitgeber noch kein Angebot vorgelegt. Außerdem Thema: Der Berliner Senat hat die Weichen für den öffentlichen Nahverkehr gestellt. In den nächsten 15 Jahren sollen 28 Miliarden Euro für neue Strecken, Busse und Bahnen fließen.