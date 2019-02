dpa Bild: dpa

Sa 16.02.2019 | 10:24 | Landespolitik

- Berlin steht still - Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Es war die Woche der Streiks im öffentlichen Dienst in Berlin: Kitas, Schulen, schließlich die Berliner Verkehrsbetriebe. Was er für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebracht hat, ist eines der Themen im landespolitischen Rückblick. Außerdem: Nachdem sie in Klausur waren, herrscht schlechte Stimmung in den Landesregierungen von Berlin und Brandenburg.