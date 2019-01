imago Bild: imago

Sa 19.01.2019 | 10:24 | Landespolitik

- Berlin hat mehr Geld - und steckt es in Bäder

Berlins Bäder sollen saniert werden: 60 Millionen Euro will der Senat in den kommenden Jahren seine Schwimmbäder stecken. Wir stellen die Sanierungspläne im Detail vor. Weitere Themen: Die Herausforderungen, vor denen die Pflege in Berlin und Brandenburg steht und die Folgen des Lunapharm-Skandals.