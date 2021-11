dpa Bild: dpa

Sa 13.11.2021 | 07:55 | Kultur

- "The Rape of Lucretia": Starke Wiedereröffnung des Schlosstheaters

Im sanierten Schlosstheater im Neuen Palais in Potsdam hat am Freitagabend die Potsdamer Winteroper Premiere gefeiert. Als Gemeinschaftsproduktion von Hans Otto Theater und Kammerakademie Potsdam stand "The Rape of Lucretia" von Benjamin Britten auf dem Programm. Von Harald Asel