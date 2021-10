dpa Bild: dpa

Di 19.10.2021 | 07:55 | Kultur

- Deutscher Buchpreis für "Blaue Frau" von Antje Rávik Strubel

Der Deutsche Buchpreis 2021 geht an die Potsdamer Schriftstellerin Antje Rávik Strubel - er wurde am Montagabend in Frankfurt am Main verliehen. Strubels Buch "Blaue Frau" ist damit der "beste deutschsprachige Roman des Jahres". Von Maren Ahring