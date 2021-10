Carole Bethuel Bild: Carole Bethuel

Do 07.10.2021 | 06:55 | Kultur

- "Titane" und weitere Kino-Neustarts

Mit "Titane" kommt diese Woche ein Werk in die Kinos, das zwar schwer zu erklären ist, aber vielleicht auch gerade deswegen so gefeiert und in Cannes vor ein paar Monaten mit der Goldenen Palme belohnt wurde. Von Alexander Soyez